У Нідерландах поліція попередила, що через спеку не може бігати за порушниками
Укрінформ
Поліція Роттердама попередила, що через аномальну спеку не зможе бігати за порушниками. І просить громадян добровільно виконувати вимогу зупинитися.
Про це повідомляє RTV Rijnmond.
"Будь ласка, не тікайте, якщо ми закликаємо вас стояти на місці, зупиніться і не тікайте", - йдеться у повідомленні.
Таке оригінальне прохання у поліції Роттердама пояснили спекою на вулицях. (У Нідерландах зафіксовано новий температурний рекорд:+40. В деяких містах - до +41).
За такої температури дуже складно бути активним на роботі, зауважили в поліції. Та додали: "Коли температура опуститься до 20 градусів, ми залюбки знову бігатимемо за порушниками".
Як повідомляв Укрінформ, у Західній Європі - рекордна спека. В Бельгії, Німеччині та Нідерландах було зафіксовано нові температурні рекорди.
Фото: www.rijnmond.nl