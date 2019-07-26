У Нідерландах поліція попередила, що через спеку не може бігати за порушниками

Поліція Роттердама попередила, що через аномальну спеку не зможе бігати за порушниками. І просить громадян добровільно виконувати вимогу зупинитися.

Про це повідомляє RTV Rijnmond.

"Будь ласка, не тікайте, якщо ми закликаємо вас стояти на місці, зупиніться і не тікайте", - йдеться у повідомленні.

Таке оригінальне прохання у поліції Роттердама пояснили спекою на вулицях. (У Нідерландах зафіксовано новий температурний рекорд:+40. В деяких містах - до +41).

За такої температури дуже складно бути активним на роботі, зауважили в поліції. Та додали: "Коли температура опуститься до 20 градусів, ми залюбки знову бігатимемо за порушниками".

Як повідомляв Укрінформ, у Західній Європі - рекордна спека. В Бельгії, Німеччині та Нідерландах було зафіксовано нові температурні рекорди.

Фото: www.rijnmond.nl