У Нідерландах спека побила рекорд, встановлений у 1944 році

У Нідерландах четвер став найспекотнішим днем тижня, +40 градусів тепла.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Спека цього тижня побила рекорд, встановлений в серпні 1944 року. Тоді в нідерландському місті Варнсвельд було +38,6. У деяких містах сьогодні 37-38, та в більшості +40. А в нідерландських містах Гільзе-Рейн та Ейндховені зафіксували майже +41.

Від спеки люди ховаються у парках, намагаються після роботи дістатися моря. Дехто навіть працює з дому, щоб у спеку не ходити в офіс. Через аномальну спеку люди скуповують воду.

У Нідерландах новий температурний рекорд / Фото: Драбок Ірина, Укрінформ

А для тварин на вулицях встановили миски з водою. Людей похилого віку закликають не полишати домівок, щоб не отримати тепловий удар. Також чергують карети "швидкої допомоги" та поліція.

Вже після п’ятниці температура повітря має дещо зменшитися.