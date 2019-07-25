Німеччина побила температурний рекорд — надалі буде ще спекотніше

У Німеччині минулої середи, ймовірно, було побито тепловий рекорд, а метеорологи обіцяють, що надалі буде ще спекотніше.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У містечку Гайленкірхен у Північній Рейн-Вестфалії було зафіксовано 40,5 градуса (у затінку). Це, за твердженням Німецької метеослужби (DWD), перевищує попередній рекорд від 5 липня 2015 року – 40,3 градуса у Баварії. Наразі метеорологи перевіряють ці дані, які зафіксовані на вимірювальній станції НАТО. Якщо вони підтвердяться, рекорд буде визнано офіційно.

У деяких регіонах країни комунальні служби поливають автодороги водою, аби запобігти плавленню асфальту, а також торфовища, аби запобігти пожежам. Deutsche Bahn проводить випробування на полігоні з початку липня, метою якого є прорахування температур, які можуть призвести до пошкодження залізничних колій і, відповідно, небезпеки руху та пошук способів запобігти цьому, зокрема, за допомогою застосування спецпокриття. Такі ж дослідження проводять австрійські та швейцарські залізничники.

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На місцях вживаються різні заходи допомоги громадянам – від безкоштовної роздачі води до забезпечення морозивом.

Це вже друга «гаряча хвиля» в Німеччині цього літа, перша була наприкінці червня. На думку експертів, у майбутньому в Німеччині частіше виникатимуть такі аномальні періоди надзвичайного тепла, коли температура в басейні Рейна може сягати навіть 46 градусів.

Фото: PA