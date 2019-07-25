Британія може побити рекорд найспекотнішого дня

Сьогодні у Великій Британії може бути зафіксована найвища температура в історії на тлі тривалої спеки у Західній Європі.

Про це повідомляє Independent із посиланням на синоптиків.

“Очікується, що Британія встановить новий рекорд найспекотнішого дня в історії країни, адже температура може сягати 39 градусів Цельсія”, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих метеорологів, сьогодні існує вірогідність у 60%, що температура перевищить поточний рекорд найспекотнішого дня - 38,5 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають, що наприкінці дня очікуються шторми, які можуть призвести до паводків, знеструмлення, та затримки транспорту.

Як повідомлялося вчора, у Західній Європі стоїть аномальна спека: цієї середи в Нідерландах і Бельгії було зафіксовано температурні рекорди.

Фото: AA