Британія може побити рекорд найспекотнішого дня
Укрінформ
Сьогодні у Великій Британії може бути зафіксована найвища температура в історії на тлі тривалої спеки у Західній Європі.
Про це повідомляє Independent із посиланням на синоптиків.
“Очікується, що Британія встановить новий рекорд найспекотнішого дня в історії країни, адже температура може сягати 39 градусів Цельсія”, - йдеться у повідомленні.
За даними місцевих метеорологів, сьогодні існує вірогідність у 60%, що температура перевищить поточний рекорд найспекотнішого дня - 38,5 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають, що наприкінці дня очікуються шторми, які можуть призвести до паводків, знеструмлення, та затримки транспорту.
Як повідомлялося вчора, у Західній Європі стоїть аномальна спека: цієї середи в Нідерландах і Бельгії було зафіксовано температурні рекорди.
Фото: AA