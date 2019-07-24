У Західній Європі - аномальна спека, температура у Бельгії побила історичний рекорд

У Західній Європі зараз стоїть аномальна спека: цієї середи в Нідерландах і Бельгії було зафіксовано температурні рекорди.

Про це повідомляє BBC.

«Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі», - йдеться в повідомленні.

Так, Бельгія оголосила найвищий червоний рівень попередження через спекотну погоду по всій країні.

Бельгійське місто Кляйне Брогель в провінції Лімбург зафіксувало температурний рекорд у 39,9 градуса за Цельсієм. Це найвища температура з початку ведення фіксації в 1833 році.

Біля бельгійського міста Галле через спеку зламався потяг Eurostar. Щонайменше 600 пасажирів застрягли в поїзді на дві години, причому деякі з вагонів залишилися в темряві всередині тунелю, а інші — на сонці.

У південному нідерландському місті Ейндховен зафіксували температуру 39,3 градуса. Це трапилося за кілька годин після того, як на прилеглій авіабазі був побитий 75-річний національний рекорд.

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У Роттердамі міст обливали водою, щоб запобігти розширенню металу при високій температурі.

Люксембург - у стані підвищеної готовності на півдні та в столиці. Максимальна температура очікувалася до 40 градусів в середу, у четвер – навіть вища. Водіям наказали знизити швидкість через ризик смогу.

Велика частина Франції також потерпає від спеки. Температура в декількох районах піднялася вище 40 градусів за Цельсієм. У четвер в Парижі очікується 42 градуси тепла.