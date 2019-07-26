Росія побачила в Atlantic Сouncil "загрозу" своїй безпеці

Російська генпрокуратура визнала небажаною роботу в країні американської "Атлантичної ради".

Про це йдеться на сайті відомства.

"За результатами вивчення матеріалів, що надійшли 25.07.2019 року, в Генеральній прокуратурі Російської Федерації прийнято рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної неурядової організації Atlantic council of the United States (Atlantic Сouncil) ("Атлантична рада") (США)", - повідомляє прокуратура.

У генпрокуратурі додали, що діяльність цієї організації представляє "загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Також повідомляється, що інформацію про прийняте рішення спрямовано до Мін'юсту Росії для внесення відомостей до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації.

Як відомо, "Атлантична рада" - це американський аналітичний центр, заснований 1961 року при Організації Північноатлантичного договору. Є форумом для політичних, ділових та інтелектуальних міжнародних лідерів. Рада керує десятьма регіональними центрами і функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні.