Єврокомісія назвала пріоритети у сфері громадської безпеки

Європейська комісія визначила головні напрямки діяльності у сфері підвищення рівня громадської безпеки.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Ми вже зробили великий крок до ефективного та надійного союзу з безпеки, але ще більше необхідно зробити для реалізації ключових пропозицій, включаючи усунення з онлайнкомунікації терористичного контенту, боротьбу з дезінформацією та захист нашої цифрової інфраструктури. Ми також потребуємо повної та своєчасної реалізації країнами-членами тих рішень, які вже були прийняті», - розповів єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг.

Зокрема, з огляду на наслідки терактів у місті Крайстчерч у Новій Зеландії, наголошується на необхідності протидії поширенню онлайнконтенту, який використовується терористами та може спричинити радикалізацію суспільства.

Ще один важливий напрямок – підвищення стійкості Євросоюзу перед кібернетичними загрозами, посилення захисту цифрової інфраструктури. З цією метою до жовтня 2019 року має бути завершено оцінку ризиків у рамках усього ЄС у зв’язку із запровадженням мереж 5G. Втілити відповідні заходи захисту планується до грудня поточного року.

Окрім того, як зазначається, особливу увагу з погляду громадської безпеки Євросоюз приділяє посиленню заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей.