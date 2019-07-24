Автобуси, потяги, пороми й таксі: в Італії страйкують транспортники
Про це повідомляє The Local.
"Національний страйк у середу 24 липня (в Італії — ред.) вплине на весь транспорт, включаючи автобуси, потяги, пороми й таксі", - йдеться у повідомленні.
Так, у Римі громадський транспорт працює з перебоями. Також очікуються проблеми у Генуї, Падуї, Ровіго.
Таксисти взагалі запланували 24-годинний страйк.
Залізниця працюватиме з перебоями протягом 8 годин, а пороми впродовж 24 годин працюватимуть не за графіком.
У п'ятницю 26 липня очікується страйк в авіагалузі країни. Зокрема працівники авіакомпанії Alitalia та інші працівники аеропортів планують страйкувати від 4 до 24 годин.
Зазначається, що страйки організовані профспілками у відповідь на плани уряду у галузі транспорту.
Фото: Will Salter/Lonely Planet