Марк Еспер офіційно став новим міністром оборони США

Висуванець президента Дональда Трампа Марк Еспер офіційно очолив Міністерство оборони США після порівняно швидкої процедури узгодження його кандидатури в профільному комітеті Сенату США та загального голосування законодавців у Конгресі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, Еспер склав присягу у вівторок та набув повноважень глави Пентагону, про що повідомив головний речник оборонного відомства США Джонатан Хоффман.

"Після потужної двопартійної підтримки під час голосування в Сенаті США, президент США офіційно затвердив призначення доктора Марка Еспера 27-м міністром оборони. Міністр Еспер приведений до присяги й отримав повноваження та відповідальність міністра оборони", - зауважили в Пентагоні.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок американський Сенат затвердив номінованого президентом США Марка Еспера на посаду міністра оборони США. До цього він перебував на посаді міністра Сухопутних військ та був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків глави Пентагону.

Як поінформували в оборонному відомстві США, наразі обов'язки міністра Сухопутних військ виконує Райан Маккарті, заступник міністра цього роду військ Сполучених Штатів.