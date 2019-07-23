Сенат затвердив Марка Еспера на посаді глави Пентагону

"Його (Марка Еспера – ред.) репутація на державній службі надзвичайно вражає. Його відданість служінню є очевидною, а потреба (Сполучених Штатів – ред.) у затвердженні Сенатом міністра оборони є надзвичайно терміновою", - заявив у цьому зв'язку перед голосуванням лідер республіканської більшості сенатор Мітч Макконелл.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня президент США Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру Марка Еспера на посаду глави Пентагону. Наступного дня відбулися слухання в Комітеті з питань Збройних Сил Сенату.

За процедурою, президент має остаточно затвердити свого номінанта на посаді, а також привести його до присяги. Очікується, що це відбудеться впродовж ближчого часу.

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У червні цього року міністр Сухопутних військ США Марк Еспер був призначений виконувачем обов'язків керівника міноборони після того, як Патрік Шенаген вийшов із процесу затвердження на цій посаді у зв'язку із сімейними обставинами.

Сполучені Штати залишаються без затвердженого міністра оборони з 1 січня цього року, після того, як президент прийняв відставку генерала Джеймса Меттіса з посади глави Пентагону.