У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси

До кінця цього літа у канадському Ванкувері добудують найвищу дерев'яну будівлю в світі в рамках проекту з масового будівництва дерев'яних хмарочосів.

Про це інформує The Guardian.

"Канадські міста опановують нові висоти, зводячи дерев'яні хмарочоси", - йдеться у повідомленні. У Британській Колумбії подвоїли допустимі межі висоти для будівель з дерева. Причиною такого рішення стали великі запаси деревини в Канаді, що становлять понад 300 мільйонів гектарів. У зв'язку з дією нової будівельної норми канадські архітектори, лісники та інженери вирішили будувати у Ванкувері дерев'яні хмарочоси. За словами авторів проекту, «неймовірний будівельний потенціал деревини» демонструє 18-ти поверховий дерев'яний хмарочос Brock-Commons. На будівництво дерев'яних висоток витрачається менше коштів, ніж на співмірну за висотою залізобетонну конструкцію.

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Будівництво з дерева не справляє шкідливого впливу на навколишнє середовище. Наразі канадський уряд подвоїв допустимі межі висоти для дерев'яних будівель до дванадцяти, тоді як при будівництві Brock-Commons влада зробила виняток з раніше чинних правил.

Наразі у Ванкувері вже будується 40-поверхова будівля "Canada Earth-Tower", яка стане найвищою дерев'яною спорудою світу. На сьогодні в Канаді вже збудовано щонайменше п'ять сотень дерев'яних будівель середньої висоти.