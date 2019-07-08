Екстремал хотів без страховки залізти на найвищий хмарочос Британії

На вершину хмарочоса у Лондоні намагався вилізти невідомий чоловік.

Про це повідомляє Metro.

"На відео було знято як чоловік ліз на гору по хмарочосу "Скала” (у Лондоні — ред.) ймовірно без страховки ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Metro, перехожі о 5 ранку у понеділок зняли на відео чоловіка, який вже був біля вершини 310-метрового хмарочоса із 95 поверхами.

До будівлі викликали поліцію, якій вдалося затягнути екстремала всередину "Скали”. Нині з'ясовуються мотиви чоловіка.

Хмарочос "Скала” у центрі Лондона є найвищою будівлею у Великий Британії.

Як повідомлялося 22 травня, росіянина, який видерся на Ейфелеву вежу, відправили до психлікарні.