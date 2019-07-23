У Канаді два автобуси з дітьми потрапили в аварію і загорілися

Півсотні дітей потрапили до лікарні після того, як два шкільні автобуси, в яких вони пересувалися, потрапили у ДТП на півдні Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, інцидент трапився поблизу Монреаля.

За інформацією правоохоронців, група дітей віком від 7 до 12 років їхала із літнього табору двома автобусами, коли автомобіль перед першим автобусом раптово зупинився та спровокував зіткнення, унаслідок якого транспортні засоби загорілися. На порятунок дітей одразу кинулися працівники розташованих поруч із трасою підприємств. До прибуття рятувальників усіх постраждалих винесли із понівечених автобусів та розмістили у приміщенні сусіднього автосалону.

Медики запевнили, що ніхто з учасників ДТП дивом не зазнав серйозних травм, однак усіх 69 постраждалих забрали до лікарень для обстеження.

Обидва автобуси були повністю знищені вогнем та не підлягають відновленню. Вже розпочалося розслідування причин інциденту.