Парламент Іспанії сьогодні спробує затвердити прем’єра

В іспанському парламенті сьогодні відбудеться перша спроба затвердити діючого прем’єра Педро Санчеса на посаді глави уряду.

Про це інформує DPA.

“Законодавці в Іспанії проголосують у вівторок, щоб вирішити чи залишати прем'єр-міністра Педро Санчеса на посаді майже три місяці після того, як його Соціалістична партія зайняла перше місце на національних виборах, але досі не сформувала коаліцію”, - йдеться у повідомленні.

Залишається незрозумілим, чи зможе Санчес здобути необхідну кількість голосів у парламенті для затвердження.

У першому турі, який відбудеться сьогодні, він може не отримати абсолютну більшість у 176 голосів необхідну для затвердження на посаді, в цьому випадку другий тур відбудеться у четвер, де простої більшості голосів буде достатньо для схвалення його кандидатури.

Соціалісти Санчеса вже декілька тижнів ведуть перемовини з партією Podemos про утворення коаліції.

Podemos вимагає від чотирьох до п'яти міністерських посад, повідомляють місцеві ЗМІ, але Санчес та його партія не приймають ці вимоги.

Санчес перебуває на посаді прем’єра з червня 2018 року, коли він замінив свого попередника Маріано Рахоя, який отримав вотум недовіри.