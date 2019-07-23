У Росії горить 170 тисяч гектарів лісу
Укрінформ
Лісові пожежі спалахнули в російському Сибіру на площі близько 170 тисяч гектарів.
Як повідомляє Радіо Свобода, ліс палає в Красноярському, Іркутському регіонах, у Якутії та Бурятії, а також на Ямалі.
Норми забрудненості повітря перевищені в 1,2 – 3,3 раза.
До гасіння 171 пожежі залучені понад дві тисячі людей та понад 300 одиниць техніки.
Влада Красноярської області, найбільш потерпілої від стихії, називає влучання блискавок причиною початку більшості пожеж. Жителям Красноярська наказано виходити на вулицю лише за нагальної потреби.