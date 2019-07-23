У Росії горить 170 тисяч гектарів лісу

Лісові пожежі спалахнули в російському Сибіру на площі близько 170 тисяч гектарів.

Як повідомляє Радіо Свобода, ліс палає в Красноярському, Іркутському регіонах, у Якутії та Бурятії, а також на Ямалі.

Норми забрудненості повітря перевищені в 1,2 – 3,3 раза.

До гасіння 171 пожежі залучені понад дві тисячі людей та понад 300 одиниць техніки.

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Влада Красноярської області, найбільш потерпілої від стихії, називає влучання блискавок причиною початку більшості пожеж. Жителям Красноярська наказано виходити на вулицю лише за нагальної потреби.