У Греції гасять велику лісову пожежу

У Греції гасять велику лісову пожежу

Укрінформ
Грецькі пожежники намагаються загасити велику лісову пожежу на південному острові Пелопоннес.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“У понеділок пожежники борються з великою (лісовою — ред.) пожежею в районі Клакова, поблизу Мегалополі на Пелопоннесі”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, нині на місці працюють 16 рятувальників, 8 пожежних автомобілів та п'ять літаків.

Читайте також: У Португалії вирують пожежі: десятки постраждалих

Ще невідомо, чи загрожує пожежа місцевим жителям.

Фото: ekathimerini.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-