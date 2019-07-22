У Греції гасять велику лісову пожежу
Укрінформ
Грецькі пожежники намагаються загасити велику лісову пожежу на південному острові Пелопоннес.
Про це повідомляє Ekathimerini.
“У понеділок пожежники борються з великою (лісовою — ред.) пожежею в районі Клакова, поблизу Мегалополі на Пелопоннесі”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Ekathimerini, нині на місці працюють 16 рятувальників, 8 пожежних автомобілів та п'ять літаків.
Ще невідомо, чи загрожує пожежа місцевим жителям.
Фото: ekathimerini.com