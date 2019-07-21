У Португалії вирують пожежі: десятки постраждалих
Укрінформ
В результаті пожеж у східній Португалії постраждали двадцять осіб.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.
«Пожежі в Португалії... призвели до 20 поранених», - йдеться в повідомленні.
Серед поранених - пожежні і 12 цивільних осіб.
За словами міністра внутрішніх справ Едуардо Кабріта, тільки один з потерпілих знаходиться у важкому стані.
Для гасіння пожеж були мобілізовані 1300 пожежних і 14 вертольотів, зазначає видання.
Як повідомляється, пожежі на сході країни спалахнули через спекотну, суху і вітряну погоду, про що місцева влада попереджала ще минулої п'ятниці.
Фото: theusposts.com