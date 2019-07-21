У Португалії вирують пожежі: десятки постраждалих

В результаті пожеж у східній Португалії постраждали двадцять осіб.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

«Пожежі в Португалії... призвели до 20 поранених», - йдеться в повідомленні.

Серед поранених - пожежні і 12 цивільних осіб.

За словами міністра внутрішніх справ Едуардо Кабріта, тільки один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Читайте також: У Хмельницькому горіло сміттєзвалище

Для гасіння пожеж були мобілізовані 1300 пожежних і 14 вертольотів, зазначає видання.

Як повідомляється, пожежі на сході країни спалахнули через спекотну, суху і вітряну погоду, про що місцева влада попереджала ще минулої п'ятниці.

Фото: theusposts.com