У Хмельницькому горіло сміттєзвалище
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"21 липня о 04:33 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницький горить полігон твердих побутових відходів КП "Спецкомунтранс" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на момент прибуття перших підрозділів площа пожежі сягнула 400 кв.м. Рятувальники ДСНС боролися з вогнем по фронту розповсюдження пожежі за допомогою ручних та лафетних стволів.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на більшу площу.
О 05:50 пожежу локалізовано, а о 06:10 повністю ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалось 20 рятувальників на 4 одиницях пожежно-рятувальної техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Фото: ДСНС