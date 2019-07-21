У Хмельницькому горіло сміттєзвалище

У м. Хмельницький рятувальники оперативно ліквідували пожежу на міському сміттєзвалищі та не допустили її поширення на більшу площу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"21 липня о 04:33 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницький горить полігон твердих побутових відходів КП "Спецкомунтранс" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття перших підрозділів площа пожежі сягнула 400 кв.м. Рятувальники ДСНС боролися з вогнем по фронту розповсюдження пожежі за допомогою ручних та лафетних стволів.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на більшу площу.

О 05:50 пожежу локалізовано, а о 06:10 повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалось 20 рятувальників на 4 одиницях пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС