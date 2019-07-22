Боротьба з фінансуванням тероризму: за три роки ЄС і США відкрили 70 тисяч справ

ЄС задоволений результатами співпраці із США за програмою боротьби з фінансування тероризму.

Завдяки їй протягом 2016-2018 років дослідили понад 70 000 підозрілих транзакцій, у той час, як за попередній звітний період, порушили близько 9000 таких справ, Відповідне повідомлення розміщено на сайті Європейської Комісії.

«Співпраця між ЄС і США у боротьбі з фінансуванням тероризму й далі даєпродовжує приносити позитивні результати, оскільки у 2016-2018 роках було згенеровано понад 70 тисяч проваджень, деякі з яких були використані для просування вперед розслідування терористичних атак на території Євросоюзу, включаючи терористичні дії у містах Стокгольм, Барселона та Турку», - йдеться у повідомленні.

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Єврокомісія наголошує, що двостороння Програма відстеження фінансування тероризму (Terrorist Finance Tracking Programme - TFTP) є ключовим інструментом для отримання вчасної та достовірної інформації для ідентифікації та відстеження терористів та мереж з їх підтримки по усьому світу.