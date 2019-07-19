США ввели санкції проти одного з ватажків Хізболли

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти високопоставленого представника Хізболли Салмана Рауфа Салмана, який "був причетний до планування, координації та виконання" терактів у Західній півкулі.

Про це офіційно повідомили у п'ятницю в американському Мінфіні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили санкції проти Салмана Рауфа Салмана, який керував руйнівним терактом у Буенос-Айресі (Аргентина) проти найбільшого єврейського центру в Південній Америці 25 років тому, і з того часу керує терористичними операціями Хізболли в Західній півкулі", - заявив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Сігал Манделкер.

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Салман є одним із керівників Служби зовнішньої безпеки Хізболли, яка відповідає, в тому числі, за планування й проведення атак у інших країнах.

Американські санкції проти нього введені на підставі указу президента США 13224, який передбачає переслідування терористів, а також тих, хто забезпечує підтримку терористів та їх діяльності.