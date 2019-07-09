США ввели санкції проти членів парламенту Лівану

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох членів парламенту Лівану, а також високопоставленого чиновника служби безпеки країни через їхню участь у злочинній активності Хізбалли й Ірану.

Про це офіційно повідомили у вівторок в американському Мінфіні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні запровадив санкції проти вагомих політичних і військових діячів Хізбалли, які користуються своїм привілейованим положенням для просування злочинних намірів Хізбалли та діють на користь Ірану", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, під санкціями США опинилися члени парламенту Лівану від Хізбалли Амін Шеррі та Мухаммад Хасан Рад, а також високопоставлений чиновник служби безпеки Вафік Сафу.

Як підкреслили в американському міністерстві, Хізбалла використовує своїх агентів у парламенті Лівану, "щоб маніпулювати інституціями, які підтримують фінансові та безпекові інтереси терористичного угруповання та з метою пособництва іранській злочинній активності". У цьому зв'язку заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Сігал Манделкер наголосив, що Хізбалла "загрожує економічній стабільності й безпеці Лівану, а також регіону в більш широких межах".

У Мінфіні США при цьому пообіцяли продовжити підтримку зусиль ліванського уряду на захист інституцій держави від впливу Ірану і його терористичних сателітів, а також забезпечити мирне й процвітаюче майбутнє Лівану в регіоні.