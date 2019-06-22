Білий дім пропонує інвестувати в Палестину $50 мільярдів

Адміністрація президента США презентувала економічну частину плану врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Проект передбачає як державні, так і приватні інвестиції в обсязі $50 млрд.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“За словами авторів, це дозволить створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП Палестинської національної автономії протягом десяти років. Запропонований Білим домом план "здатен відкрити нову главу в історії" палестинців, яка "визначається не негараздами і нестатками, а свободою і гідністю", наголошують його розробники", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачається вкласти $27,5 млрд у Західний берег річки Йордан і Сектор Гази, а також направити $22,8 млрд на проекти, які стосуватимуться палестинців, що живуть у Єгипті, Йорданії та Лівані.

Уточнюється, що йдеться про можливі проекти в охороні здоров'я, освіті, енергопостачанні, сфері високих технологій, туризмі та сільському господарстві.

Детальна презентація економічної частини плану відбудеться 25 і 26 червня на конференції в Бахрейні. За даними DW, керівництво Палестинської автономії має намір бойкотувати захід. Лідери палестинців виступають проти переговорів із США, відколи Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.