Двоє людей загинули, четверо поранені в результаті терактів в Іраку

Унаслідок трьох окремих терористичних актів у Іраку, вірогідно вчинених бойовиками ІДІЛ, загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“У південній провінції Даяла загинув один цивільний і троє інших отримали поранення, коли бомба, закладена біля дороги, вірогідно бойовиками ІДІЛ, вибухнула в саду в селі аль-Еслах”, - йдеться у повідомленні.

Інший смертельний випадок стався у провінції Салахудін. Фермер загинув, а його син отримав важкі поранення, коли у селі поблизу міста аль-Доур вибухнув фугас.

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Окрім цього, в неділю бойовики ІДІЛ також запустили сім мін по селу аль-Еслах, однак унаслідок цього ніхто не постраждав.

Сіньхуа зазначає, що безпекова ситуація в Іраку суттєво покращилася після того, як безпекові служби країни повністю здолали бойовиків ІДІЛ наприкінці 2017 року. Залишки ІДІЛ, однак, розчинилися у міських зонах або відійшли у пустелі та гірські регіони. Знайшовши безпечні сховки, вони проводять регулярні партизанські напади на цивільних та силовиків, інформує агентство.