В Іраку вбили 10 бойовиків ІДІЛ

Унаслідок авіаудару міжнародної коаліції в Іраку загинули 10 бойовиків ІДІЛ.

Про це із посиланням на заяву армії Іраку повідомляє Сіньхуа.

"Діючи на основі даних розвідки, літак коаліції завдав удару по сховку ІДІЛ у пустелі поблизу кордону із Сирією... Авіаудар призвів до загибелі 10 екстремістів ІДІЛ та руйнування їх сховку та автомобіля", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сховок розташовувався у провінції Ніневех.

Сіньхуа нагадує, що безпекова ситуація в Іраку суттєво покращилася після того, як безпекові служби країни повністю здолали бойовиків ІДІЛ наприкінці 2017 року.

"Залишки ІДІЛ, однак, розчинилися у міських зонах або відійшли у пустелі та гірські регіони, знайшовши безпечні сховки, та проводячи регулярні партизанські напади на цивільних та силовиків", - зазначає агентство.