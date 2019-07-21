Режисер Олівер Стоун попросив Путіна стати його кумом

Американський режисер Олівер Стоун, автор пропагандистських фільмів про ситуацію в Україні, попросив кремлівського лідера стати хрещеним батьком його дорослої доньки.

Про це повідомляє New York Post.

"В епізоді, який є химернішим, ніж будь-яка теорія змови, оскароносний режисер Олівер Стоун попросив президента Росії Володимира Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки", - пише видання.

Як зазначається, у п'ятницю, 19 липня в Москві під час бесіди на тему молоді й американської культури, Путін запитав Стоуна, чи хотіла б його донька прийняти православ'я. "Ми зробимо її православною", - запевнив Стоун.

Як повідомляв Укрінформ, американський кінорежисер, сценарист, продюсер Олівер Стоун відомий схильністю до конспірологічних теорій та прихильністю до диктаторських режимів. Він близько спілкувався з Фіделем Кастро, Уго Чавесом, Ево Моралесом та іншими диктаторами й автократами. У Путіна Стоун не раз брав інтерв'ю, а також публічно підтримував позицію російського президента.

Так, у 2014 році Стоун висловився в підтримку заяв Кремля про те, ніби Революція Гідності в Україні була "задумом ЦРУ". Згодом режисер випустив кілька фільмів на основі інтерв'ю з Путіним, зокрема, "Україна у вогні" та "Нерозказана історія України". У цих стрічках він поділяє позицію Кремля щодо ситуації в нашій країні.