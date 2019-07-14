Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму Стоуна

“Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість в повній мірі захистити права журналістів в разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини”, - йдеться в повідомленні.

"Безпека співробітників телеканалу "112 Україна" та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил. Окрім того, закликаю Президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу", - заявив гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Також керівництво телеканалу звернулося із заявами до СБУ, ГПУ, МВС, а також до посольств країн G7 та міжнародних організацій з проханням вжити заходів, щоб уникнути будь-яких незаконних дій щодо телеканалу і його співробітників.

Як повідомлялося, канал “112 Україна” планував 16 липня показати документальний фільм “Нерозказана історія України” Олівера Стоуна за участю голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його кума - президента РФ Володимира Путіна.

У стрічці Олівер Стоун розповідає нібито історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією “громадянською війною”, а Медведчука – “лідером опозиції”. Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор, режисер підтримує російську версію про події в Україні 2014 року. Фільм базується на розповіді Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, й доповнюється міркуваннями президента РФ Путіна. Співрежисером стрічки є українець Ігор Лопатьонок.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пообіцяла моніторити показ фільму Олівера Стоуна на “112 Україна” й жорстко реагувати.