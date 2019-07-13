"Велика ганьба": під СБУ відбулася акція проти показу фільму Стоуна

Як наголосили кілька спікерів, вони проти показу цього фільму, в якому головні герої — Путін і Медведчук, і назвали це “великою ганьбою — на шостому році війни транслювати цю стрічку по українському телеканалу”.

Акція "Коли посадять Медвечука" під СБУ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Активісти вимагають від Служби безпеки притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності за державну зраду. Вони закликають силові структури “діяти в межах своїх повноважень і виконувати свої обов'язки”.

В акції станом на 19.00 брали участь близько 100 активістів. Вони тримали плакати з написами "Нахіба нам СБУ?", "Канал 112 смердить ворожою пропагандою".

З політичних сил на мітингу був присутній "Національний корпус". Прапори та інша символіка відсутні.

Ситуація спокійна. Правопорядок охороняла Національна поліція.

Як повідомлялося, канал “112 Україна” планує 16 липня показати документальний фільм “Нерозказана історія України” Олівера Стоуна за участю голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його кума - президента РФ Володимира Путіна. Державне агентство України з питань кіно не видавало прокатного посвідчення на цей фільм і не отримувало від каналу документів на його видачу. Перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін припустив, що юристи каналу “112 Україна” можуть розцінювати фільм “Нерозказана історія України” як телепрограму – телевізійну документалістику, для якої не потрібні прокатні посвідчення.

У стрічці Олівер Стоун розповідає нібито історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією громадянською війною, а Медведчука – “лідером опозиції”. Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор, режисер підтримує російську версію про події в Україні 2014 року. Фільм базується на розповіді Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, й доповнюється міркуваннями президента РФ Володимира Путіна. Співрежисером стрічки є українець Ігор Лопатьонок.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пообіцяла моніторити показ фільму Олівера Стоуна на “112 Україна” й жорстко реагувати.