У Києві з гранатомета обстріляли телеканал "112 Україна"

У ніч на 13 липня у Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна".

Поліцейські кваліфікують подію як терористичний акт.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“О 3:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі почули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські на місці події виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

В результаті ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

В даний час зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення.

Всі зібрані матеріали за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Фото: Еспресо