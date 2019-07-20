У Німеччині літак упав на гіпермаркет, є загиблі

Поблизу Карслуе, земля Баден-Вюртемберг, що на північному заході ФРН, малий літак врізався в гіпермаркет, у катастрофі загинули пасажири.

Про це повідомляє Südwestrundfunk.

«У Брухзалі троє людей загинули під час падіння легкого літака. Під час посадки літак врізався в стіну господарського магазину», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, загинули троє людей, які знаходилися в літаку, в магазині ніхто не постраждав.

Причина катастрофи з’ясовуються. Швидше за все, на борту сталася технічна проблема. Свідки повідомили, що літак хитався у повітрі, пілот спробував здійснити кілька заходів на посадку, перш ніж машина впала і врізалася в стіну магазину.

Наразі слідчі вивчають відеозаписи. А також виясняють, кому належить літак, та хто був у кабіні.

18 липня ще один маленький літак розбився у Тіролі в горах Веттерштайн, у тій катастрофі також загинуло троє людей.

Фото: .swr.de