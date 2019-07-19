В Австралії зламався борт №1 прем'єра Нової Зеландії

В Австралії зламався борт №1 прем'єр-міністра Нової Зеландії Ясінди Ардерн.

Про це повідомили в Міноборони країни, передає Stuff.

“Під час передпольотних тестів літака (Ардерн — ред.) зламався комп'ютер, який зберігає дані польоту і є важливою частиною системи управління самого літака“, - йдеться у заяві відомства.

У Міноборони додали, що заміну надішлють з Нової Зеландії, а ремонт літака відбудеться вже завтра.

Тим часом Ясінда Ардерн разом зі своїм чоловіком вже повернулися додому звичайним комерційним рейсом.

Зазначається, що коли планувався переліт Ардерн до Мельбурна, вже існували сумніви, що літак зможе вилетіти, адже тоді тривали інші ремонті роботи.