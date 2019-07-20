Генеральний секретар ООН поділився спогадами про запуск людини на Місяць

Генеральний секретар ООН поділився спогадами про запуск людини на Місяць

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пригадав, як студентом спостерігав за запуском "Аполлона-11", і тоді усвідомив, що недосяжних цілей не буває.

Цим спогадом він поділився у Twitter.

"Пам’ятаю, як ще студентом-фізиком у Португалії дивився посадку Аполлона-11 на Місяць, і це був справді досвід, що надихає", - зазначив він.

Генсек ООН розповів, що ця подія переконала його: "немає таких викликів, які неможливо подолати, якщо люди працюють разом задля досягнення спільної мети", і це переконання живе з ним донині.

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50 років тому (1969) американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін вийшли з космічного корабля "Аполлон-11" й вперше у світі ступили на поверхню Місяця. Астронавти встановили на Місяці американський прапор, зробили знімки поверхні супутника, декілька простих наукових тестів, провели розмову з президентом США Річардом Ніксоном і встановили пам’ятну табличку з написом: "Тут в липні 1969 року від Різдва Христового люди з планети Земля вперше ступили на поверхню Місяця. Ми прийшли з миром для всього людства".

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