Генеральний секретар ООН поділився спогадами про запуск людини на Місяць

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пригадав, як студентом спостерігав за запуском "Аполлона-11", і тоді усвідомив, що недосяжних цілей не буває.

Цим спогадом він поділився у Twitter.

"Пам’ятаю, як ще студентом-фізиком у Португалії дивився посадку Аполлона-11 на Місяць, і це був справді досвід, що надихає", - зазначив він.

Генсек ООН розповів, що ця подія переконала його: "немає таких викликів, які неможливо подолати, якщо люди працюють разом задля досягнення спільної мети", і це переконання живе з ним донині.

50 років тому (1969) американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін вийшли з космічного корабля "Аполлон-11" й вперше у світі ступили на поверхню Місяця. Астронавти встановили на Місяці американський прапор, зробили знімки поверхні супутника, декілька простих наукових тестів, провели розмову з президентом США Річардом Ніксоном і встановили пам’ятну табличку з написом: "Тут в липні 1969 року від Різдва Христового люди з планети Земля вперше ступили на поверхню Місяця. Ми прийшли з миром для всього людства".