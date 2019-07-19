Зміни клімату: Меркель запевнила Грету Тунберг, що уряд шукатиме рішення
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми (школярі) не можемо зробити це самі, ми благаємо вас (дорослих) про допомогу!», - заявила Тунберг, яка підтримала берлінських учасників акції FridaysforFuture.
Вона попередила, що ця боротьба триватиме багато років, але пообіцяла не здаватися.
Школярі зібралися в центрі Берліна на чергову п'ятничну демонстрацію попри канікули. Проте, було їх лише близько півтори тисячі. У березні, коли Грета приїздила в німецьку столицю уперше, зібралося понад 25 тис. людей.
Ситуацію зі шкільними пʼятничними демонстраціями прокоментувала того ж для канцлер ФРН Ангела Меркель. «Грета Тунберг і молоді кліматичні активісти підкреслили актуальність зміни клімату», - сказала канцлер. Вона в цілому схвалює цей рух, а його учасників запевнила, що уряд буде працювати над пошуком нових рішень заради захисту клімату. До 20 вересня, за словами канцлера, має бути розроблений пакет заходів щодо зменшення викидів.
Між тим, як повідомляє німецька преса, в окремих містах влада вважає активність дітей несумісною з невиконанням навчальних зобов'язань: деяким батькам стали приходити від шкіл штрафи за прогули – по 88,5 євро. Утім, після гарячої критики, штрафи було скасовано.
Фото: twitter.com/GretaThunberg