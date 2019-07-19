Зміни клімату: Меркель запевнила Грету Тунберг, що уряд шукатиме рішення

Шведська 16-річна активістка Грета Тунберг удруге побувала в Берліні, де звернулася до німецьких школярів і політиків із закликом продовжувати боротьбу за збереження клімату.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми (школярі) не можемо зробити це самі, ми благаємо вас (дорослих) про допомогу!», - заявила Тунберг, яка підтримала берлінських учасників акції FridaysforFuture.

Фото: tagesschau.de

Вона попередила, що ця боротьба триватиме багато років, але пообіцяла не здаватися.

Школярі зібралися в центрі Берліна на чергову п'ятничну демонстрацію попри канікули. Проте, було їх лише близько півтори тисячі. У березні, коли Грета приїздила в німецьку столицю уперше, зібралося понад 25 тис. людей.

Ситуацію зі шкільними пʼятничними демонстраціями прокоментувала того ж для канцлер ФРН Ангела Меркель. «Грета Тунберг і молоді кліматичні активісти підкреслили актуальність зміни клімату», - сказала канцлер. Вона в цілому схвалює цей рух, а його учасників запевнила, що уряд буде працювати над пошуком нових рішень заради захисту клімату. До 20 вересня, за словами канцлера, має бути розроблений пакет заходів щодо зменшення викидів.

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Між тим, як повідомляє німецька преса, в окремих містах влада вважає активність дітей несумісною з невиконанням навчальних зобов'язань: деяким батькам стали приходити від шкіл штрафи за прогули – по 88,5 євро. Утім, після гарячої критики, штрафи було скасовано.

Фото: twitter.com/GretaThunberg