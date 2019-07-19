Меркель про “хороші” відносини з РФ: Реальність інша, ніж хотілося б

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння з приводу підтримки Росією правих популістських партій у Європі.

Про це глава федерального уряду ФРН заявила під час великої щорічної прес-конференції у п’ятницю в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми неодноразово бачили, як праві популістські партії отримують велику підтримку з боку Росії. І це викликає у нас занепокоєння", - заявила Меркель, коментуючи скандал навколо російського фінансування партії Сальвіні в Італії та вплив Кремля на європейських правих у цілому.

Читайте також: Меркель ще раз спростувала чутки про свою відставку

За словами бундесканцлерки, усі, хто прагнуть хороших відносин з Росією, "мають дивитися на реальність – а реальність все ж інша, ніж бажалося б".

Пресконференція Ангели Меркель / Фото: Танасійчук Ольга, Укрінформ

Меркель зазначила, що, звісно, чула про скандал в Італії навколо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”. Втім, за її словами, розслідування цього випадку має бути справою італійської політики.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”.

Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга Півночі" з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.