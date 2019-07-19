Меркель закликає Іран дотримуватися ядерної угоди

На знак доброї волі Іран має дотримуватися своїх зобов’язань в рамках ядерної угоди, оскільки , окрім США, всі інші сторони угоди не виходили з неї.

Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час великої щорічної пресконференції у п’ятницю у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Іран, звичайно, не єдина сторона відповідальна за збереження угоди (Спільний всеосяжний план дій - СВПД або JCPOA – ред.). Я маю на увазі, що США вийшли з цієї угоди. Євросоюз та європейські актори цього не робили, як і Китай та Росія. Я вважаю за необхідне, щоб Іран дотримувався своїх зобов’язань у рамках угоди, оскільки не всі сторони угоди вийшли з неї", - заявила Меркель.

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За її словами, Іран має бути зацікавлений в тому, щоб продовжити дотримуватися СВПД (угода була підписана п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС – ред.) з тим, щоб "продемонструвати знак доброї волі міжнародної спільноти".

Меркель заявила, що ФРН занепокоєна тим, як розвивається ситуація в регіон і виступає за дипломатичне врегулювання, докладаючи зусиль.

"Кожна можливість дипломатичних контактів має використовуватися, щоб запобігти ескалації. І в цьому напрямку ми докладаємо зусилля. І про це я говорила, звичайно, і з американським президентом", - заявила очільниця німецького уряду.