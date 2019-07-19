Президент Ірану закликає ЄС поквапитися для порятунку ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Рухані закликав Європу прискорити зусилля з порятунку ядерної угоди 2015 року.

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє AFP.

«Європа має прискорити свої зусилля з реалізації законних інтересів Ірану і домогтися припинення вогню економічної війни (з боку Вашингтона) проти Ірану», - сказав він.

Рухані також зазначив, що Тегеран сповнений рішучості використовувати «всі можливості для збереження знакової угоди».

Він також попередив Макрона, що «втрачені можливості» змусять Іран відмовитися від зобов'язань за угодою, після того як країна вже відмовилася від деяких обмежень за угодою в травні.

Як повідомляв Укрінформ, торік президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди (Спільного всеосяжного плану дій) 2015 року та запровадження нових санкцій проти Тегерана. У відповідь на санкції США Тегеран оголосив про зупинення деяких зобов'язань СВПД і попередив про розширення цього списку, якщо Європа виконуватиме запроваджені США обмеження.