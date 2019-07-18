США ввели санкції проти компаній, причетних до ядерної програми Ірану

Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оголосив про введення нового пакету санкцій проти п'ятьох іранських громадян, а також семи компаній, зареєстрованих в Ірані, Китаї та Бельгії.

Більшість осіб, проти яких введені обмеження, пов'язані з виробництвом ядерного палива в Ірані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У списку, представленому мінфіном США, вказано, що всі фізичні та юридичні особи в цьому переліку пов'язані з діяльністю іранських компаній Iran Centrifuge Technology Company та Tamin Kalaye Sabz Aras Company, які вже перебувають під американськими санкціями.

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Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа припинила участь Сполучених Штатів в угоді, яка передбачала відмову Ірану від ядерної програми. При цьому Вашингтон посилив тиск на Тегеран шляхом відновлення попередніх та запровадження нових санкцій.