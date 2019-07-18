США ввели санкції проти компаній, причетних до ядерної програми Ірану

США ввели санкції проти компаній, причетних до ядерної програми Ірану

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оголосив про введення нового пакету санкцій проти п'ятьох іранських громадян, а також семи компаній, зареєстрованих в Ірані, Китаї та Бельгії.

Більшість осіб, проти яких введені обмеження, пов'язані з виробництвом ядерного палива в Ірані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У списку, представленому мінфіном США, вказано, що всі фізичні та юридичні особи в цьому переліку пов'язані з діяльністю іранських компаній Iran Centrifuge Technology Company та Tamin Kalaye Sabz Aras Company, які вже перебувають під американськими санкціями.

Читайте також: Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа припинила участь Сполучених Штатів в угоді, яка передбачала відмову Ірану від ядерної програми. При цьому Вашингтон посилив тиск на Тегеран шляхом відновлення попередніх та запровадження нових санкцій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-