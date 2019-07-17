Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами

Іранська програма з балістичних ракет за жодних умов не підлягає обговоренню з іншими країнами.

Про це йдеться в заяві іранської місії при Організації Об'єднаних Націй, повідомляє CNN.

«Ракети Ірану і його ракети абсолютно ні при яких умовах не підлягають обговоренню ні з ким, ні з якою-небудь країною», - йдеться в заяві.

Заяву було випущено у відповідь на слова держсекретаря США Майка Помпео на засіданні кабінету міністрів Білого дому про те, що Іран дав зрозуміти про свою готовність вести переговори щодо своєї програми балістичних ракет.

«Вперше іранці заявили, що готові вести переговори про свою ракетну програму, - сказав напередодні Помпео, додавши, що ця новина з'явилася протягом останніх декількох днів, - У нас буде можливість домовитися про угоду, яка фактично не дозволить Ірану отримати ядерну зброю».

Нагадаємо, в минулі вихідні президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран готовий до переговорів, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року.