Канада виплатить 900 мільйонів жертвам сексуальних домагань в армії

Уряд Канади погодився виплатити 900 млн доларів жертвам сексуальних домагань у армії та міністерстві оборони.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, колективний позов проти уряду подали семеро колишніх військових.

Згідно із досягнутою домовленістю, 800 млн доларів буде виділено на відшкодування колишнім та чинним членам Збройних сил Канади, а решту 100 млн доларів - співробітникам міністерства оборони, які на робочому місці зіткнулися з сексуальним домаганням чи насильством або ж дискримінацією на основі статі, гендерної ідентичності й сексуальної орієнтації.

Оскільки позов ще відкритий до приєднання, сума відшкодування кожному постраждалому іще остаточно не визначена, але становитиме від 5 тис. до 55 тис. доларів, залежно від того, що трапилося із людиною впродовж служби. В особливо тяжких випадках постраждалі можуть отримати компенсацію у 155 тис.

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Аби бути остаточно затвердженим, позов ще має отримати згоду Федерального суду, що очікується у вересні. “Ми сподіваємося, що це рішення допоможе покласти край, принести полегшення та визнання жертвам сексуального насильства, домагань та дискримінації. Рішення містить кілька кроків, направлених на те, аби Збройні сили та міністерство оборони й надалі вживали заходи із досягнення тривалих позитивних змін”, - сказав начальник Генерального штабу Канади Джонатан Венс.