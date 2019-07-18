Із Кевіна Спейсі зняли обвинувачення у сексуальних домаганнях

Американські прокурори вирішили відкликати обвинувачення у сексуальних домаганнях проти відомого актора Кевіна Спейсі.

Про це повідомляє BBC.

“Американські прокурори у штаті Массачусетс вирішили закрити справу проти Кевіна Спейсі”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, прокурори відкликали обвинувачення у сексуальних домаганнях проти американського 59-річного актора Кевіна Спейсі після того, як 18-річний потерпілий відмовився давати свідчення щодо свого загубленого телефону.

Читайте також: Актора Кевіна Спейсі після суду зупинили за перевищення швидкості

На думку захисту Спейсі, саме на цьому пристрої повинні були знаходитися докази невинуватості актора.

Як повідомлялося, 25 грудня 2018 року прокуратура округу Кейп-Айленд у штаті Массачусетс висунула офіційні звинувачення проти відомого американського актора Кевіна Спейсі. Вони пов'язані з домаганнями та насильством щодо 18-річного хлопця, що передбачає до п'яти років ув'язнення.

За минулий рік Кевін Спейсі отримав низку звинувачень у сексуальних домаганнях, які він здійснював з середини 1980-х років до 2016 року. Кар'єра актора похитнулася, коли 30 жовтня 2017 року актор Ентоні Репп поскаржився на непристойну поведінку Спейсі. На тлі скандалу американська мережа Netflix призупинила виробництво серіалу "Картковий будинок", в якому знімався Кевін Спейсі, і заявила, що розриває співпрацю з актором.

Відтоді Спейсі закидали обвинувачення в агресивній сексуальній поведінці й інші люди. Крім того, у липні цього року поліція Великої Британії почала розслідування за трьома новими звинуваченнями проти Спейсі.