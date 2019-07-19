Мінімальну зарплату в США пропонують підвищити до $15 за годину

Палата представників американського Конгресу ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення до 2025 року погодинної мінімальної зарплати до $15.

Ініціативу підтримали переважно представники демократичної партії, яка становить більшість у нижній палаті, повідомляє The Hill.

"Законодавство стало компромісом між ліберальними й центристськими демократами, які дебатували про те, наскільки значним має бути підвищення зарплати, і чи діятиме цей рівень по всій країні", - зауважує видання.

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Водночас очікується, що цей законопроєкт не буде підтриманий Сенатом, який контролює республіканська більшість.