Американський сенатор вимагає рівних зарплат у футболі у чоловіків і жінок

Американська влада вимагає врегулювати питання гендерної дискримінації у футболі.

Сенатор Джо Менчін, що представляє штат Західна Вірджинія, запропонував відмовитися від державного фінансування підготовки до проведення чемпіонату світу-2026, який має пройти в США, Канаді та Мексиці.

На думку політика, на порядку денному має стояти питання про рівні зарплати в футболі у чоловіків і жінок після тріумфу американських футболісток на ЧС-2019 у Франції.

“Нерівна заробітна плата американських чоловічих і жіночих футбольних команд просто недопустима. Радий, що перемога жіночої збірної на чемпіонаті світу викликала великий резонанс”, - цитує сенатора XSPORT.

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, завершився жіночий чемпіонат світу-2019 з футболу, який проходив у Франції. У фінальному поєдинку світової першості футболістки США захистили титул в матчі проти команди Нідерландів.

Фото: AFP