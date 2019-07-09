Український арбітр Катерина Монзуль відсудила 3 матчі на жіночому ЧС-2019 з футболу

У неділю, 7 липня, завершився жіночий чемпіонат світу-2019 з футболу.

До суддівського корпусу мундіалю, який проходив у Франції, увійшли три українські арбітри, а очолювала це тріо Катерина Монзуль. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Найсерйознішим призначенням для української делегації з точки зору статусу матчу став півфінал ЧС-2019 між Нідерландами та Швецією (1:0). Катерина Монзуль відпрацювала цей поєдинок у ролі четвертого арбітра. Також у якості четвертого арбітра харків’янка провела свій перший матч на мундіалі — зустріч Бразилії з Ямайкою (3:0).

У ролі головного арбітра Катерина Монзуль відпрацювала на трьох іграх: Німеччина — Іспанія (1:0), Камерун — Нова Зеландія (2:1) у груповому раунді та Франція — США (1:2) у чвертьфіналі.

Найскладнішим, напевно, можна вважати чвертьфінал між господарками турніру та футболістками зі Сполучених Штатів, незважаючи на помірковану грубість команд (19 фолів). Робота українки на матчі викликала схвальні відгуки журналістів та вболівальників.

Усього за останній жіночий мундіаль Катерина Монзуль показала 5 жовтих карток.