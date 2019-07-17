У Польщі аварійно сів американський винищувач

У Польщі в середу аварійно приземлився американський винищувач F-15 у зв’язку з ушкодженням двигуна.

Про це повідомив речник родів збройних сил Польщі Марек Павляк, інформує RMF.FM.

“Аварійна посадка стосувалася американського літака F-15, а не одного з літаків F-16, які є на озброєнні Повітряних сил Польщі”,- зазначив Марек.

За його словами, під час старту до двигуна літака влетів птах, відтак пілот прийняв рішення повернутися на авіабазу вильоту в місті Повідз.

Речник повідомив, що після технічного огляду літак знову вилетів для виконання завдання.

Як відомо, напередодні до Польщі прилетіли бойові літаки F-15 та F-35 для проведення навчань на території Польщі під назвою Rapid Forge. Зокрема, на авіабазі Повідз приземлилися чотири літаки F-35 та один транспортний літак C-130. Водночас, літаки F-15 під час навчань мають дислокуватися в Естонії та Литві. Операція Rapid Forge має на меті збільшення інтеграційної сумісності військ США із союзниками і партнерами по НАТО.

Фото: VALDA KALNINA /PAP/EPA