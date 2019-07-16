США тестують винищувачі F-35 у Європі

Сполучені Штати Америки разом із союзниками в Європі у рамках операції RapidForge проводять випробування винищувачів серії F-35.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Європейського командування США в Штутгарті.

"За узгодженням із Європейським командуванням США, ВПС США розгорнули F-35A Lightning II і F-15E StrikeEagles на авіабазі Шпангдалем, Німеччина, в рамках операції RapidForge", - повідомили у пресслужбі.

RapidForge передбачає подальше розгортання винищувачів на базах на території союзників по НАТО з метою підвищення готовності військ і поліпшення координації та взаємодії із союзниками та партнерами США в Європі.

Європейське командування США є одним із двох командувань США за межами країни. Сфера його дії охоплює всю Європу, частини Азії та Близького Сходу, Арктичний і Атлантичний океани. Штат перевищує 70 тисяч військовослужбовців.