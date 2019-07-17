Напад на ресторан в Іраку: загинув представник генконсульства Туреччини

«Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан, де вони обідали в момент нападу», - повідомляє видання.

За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула.

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Наразі інформація про кількість жертв суперечлива. Турецькі ЗМІ повідомляють про одного загиблого і поранених, західні ЗМІ, з посиланням на охоронців генконсульства, - про трьох загиблих.