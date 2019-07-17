Напад на ресторан в Іраку: загинув представник генконсульства Туреччини
Укрінформ
Унаслідокі збройного нападу в місті Ербіль, що на півночі Іраку, постраждали представники генконсульства Туреччини, щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомляє видання Sözcü.
«Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан, де вони обідали в момент нападу», - повідомляє видання.
За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула.
Наразі інформація про кількість жертв суперечлива. Турецькі ЗМІ повідомляють про одного загиблого і поранених, західні ЗМІ, з посиланням на охоронців генконсульства, - про трьох загиблих.