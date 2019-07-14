У Туреччині за перевезення нелегалів затримали двох українців

Берегова охорона Туреччини затримала групу мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до Європи за сприяння двох українців.

Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

«Корабель Берегової охорони, який ніс чергування, зупинив човен і виявив на його борту 19 іракців, двох єгиптян, одного афганця і одного іранця, а також двох громадян України, які організували перевезення. Їх було затримано», - вказано у повідомленні.

Уточнюється, що інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла на південному заході країни.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня біля узбережжя Туреччини за один день затримали 91 нелегального мігранта, які намагалися на гумових човнах потрапити до Європи, у тому числі 41 афганця.