Італія закрила найбільший в Європі табір для біженців

Найбільший в Європі табір для біженців, розташований на острові Сицилія, офіційно закрили 9 липня.

Про це повідомляє ВВС.

«Центр мігрантів на італійському острові Сицилія, який був одним із найбільших в Європі в своєму роді, було офіційно закрито», - йдеться у повідомленні.

У церемонії закриття взяв участь міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні.

Колись у таборі перебували понад 4000 осіб.

Як відомо, Італія є основним пунктом у маршруті мігрантів, які перетинають Середземне море з Північної Африки до Європи. Торік уряд закрив італійські порти для кораблів з мігрантами, а Італія запровадила штрафи для тих, хто без дозволу плаває в її водах.

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Хоча кількість прибулих на територію Італії різко скоротилася від 181 000 у 2016 році до 3071 в цьому році, частка загиблих і зниклих безвісти зросла до 667 осіб.

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