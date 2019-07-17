У Туреччині з піратського полону рятують 10 моряків

«Увечері 13 липня пірати атакували вантажне судно, що йшло під турецьким прапором з порту Дуала (Камерун) до Абіджана (Кот-д'Івуар). У результаті нападу частина екіпажу, зі складу громадян Туреччини, була викрадена піратами… Це питання ретельно контролюється Міністерством та відповідними установами», - вказано у заяві МЗС.

Як повідомляє видання Hürriyet, загалом на судні перебувало 18 членів екіпажу, з них 10 викрали пірати. Серед викрадених - капітан Серкаа Арсой, помічник капітана Хюсеїн Забун, а також ще один помічник капітана та головний інженер. Швидкому звільненню моряків та оперативному втручанню в ситуацію завадило те, що пірати, атакуючи судно, пошкодили засоби зв’язку.

У компанії Kadıoğlu Denizcilik, яка є власником судна, заявили, що здійснюються зусилля з метою безпечного звільнення всіх викрадених моряків. У компанії також повідомили, що пірати не вийшли на контакт і не вимагали викупу за викрадених моряків.

Також відомо, що напад здійснили озброєні люди на відстані 230 кілометрів на південний захід від узбережжя Нігерії. Першу спробу піратів вибратися на судно екіпаж відбив, але пірати відкрили вогонь та по радіозв’язку пригрозили спалити судно, якщо моряки не припинять опір та не здадуться.

Фото: hurriyet.com.tr