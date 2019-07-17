У Франції розбився планер з іноземцями, двоє загиблих

“Два пасажири, які перебували на борту (розбитого планера — ред.), загинули. Йдеться про 66-річного громадянина Бельгії та 67-річного голландця”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, планер зник з радарів ще у вівторок о 21 годині поблизу муніципалітету Валерн, у південно-західному департаменті Франції - Альпи Верхнього Провансу.

Також повідомляється, що пілот перестав виходити на зв'язок з диспетчером.

Зазначається, що літальний апарат був знайдений вночі поблизу вершини гори Онгрі, в лісовій місцевості, куди було важко дістатися рятувальникам.

Нині місцеві правоохоронці відкрили справу, аби встановити всі причини інциденту.

Як повідомлялося, 16 липня внаслідок катастрофи малого пасажирського літака на півночі Канади загинуло троє осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Фото: Le Parisien, france3-regions.francetvinfo.fr