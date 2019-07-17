У Франції розбився планер з іноземцями, двоє загиблих

У Франції розбився планер з іноземцями, двоє загиблих

Укрінформ
Унаслідок авіакатастрофи з планером на південному заході Франції загинуло двоє людей.
Про це повідомляє портал France info.

“Два пасажири, які перебували на борту (розбитого планера — ред.), загинули. Йдеться про 66-річного громадянина Бельгії та 67-річного голландця”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, планер зник з радарів ще у вівторок о 21 годині поблизу муніципалітету Валерн, у південно-західному департаменті Франції - Альпи Верхнього Провансу.

Також повідомляється, що пілот перестав виходити на зв'язок з диспетчером.

Зазначається, що літальний апарат був знайдений вночі поблизу вершини гори Онгрі, в лісовій місцевості, куди було важко дістатися рятувальникам.

Нині місцеві правоохоронці відкрили справу, аби встановити всі причини інциденту.

Читайте також: Катастрофа пасажирського літака в Канаді: загинули троє, четверо зникли безвісти

Як повідомлялося, 16 липня внаслідок катастрофи малого пасажирського літака на півночі Канади загинуло троє осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

 Фото: Le Parisien, france3-regions.francetvinfo.fr

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