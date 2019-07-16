Катастрофа пасажирського літака в Канаді: загинули троє, четверо зникли безвісти

Унаслідок катастрофи малого пасажирського літака на півночі Канади загинуло троє осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Літак належав компанії “Air Saguenay” та рухався з рибацького будиночка на озері Кросроуд поблизу кордону провінцій Квебек й Лабрадор до віддаленого поселення на озері Містастін. На борту перебувало четверо пасажирів, два гіди та пілот.

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Рятувальники виявили напівзатоплений літак в озері у двох кілометрах від берега. Вірогідно, катастрофа трапилася під час зльоту або посадки. Тіла трьох пасажирів вже знайдені, пошук решти людей триває.

За словами директора компанії Air Saguenay, пілот мав понад 20 тис. годин нальоту та вже кілька років здійснював перельоти за цим маршрутом.